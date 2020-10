Über 1.200 Corona-Neuinfektionen: Negativ-Rekord in Österreich

Von Mittwoch auf Donnerstag gibt es in Österreich 1.209 neue Corona-Infektionen. Das ist ein neuer Rekord seit Beginn der Pandemie.

In Wien wurden davon 613 neue Infektionen verzeichnet. Das bedeutet auch für die Bundeshauptstadt einen Negativ-Rekord. Die weiteren neuen Infektionen verteilen sich auf Niederösterreich (169), Oberösterreich (149), Tirol (95), Salzburg (50), Steiermark (43), Vorarlberg (41), Kärnten (31) und das Burgenland (18).

Zudem gibt es 790 neue Genesene und acht neue Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Bis dato gibt es 52.057 positive Testergebnisse seit Beginn der Pandemie. 506 Personen befinden sich im Krankenhaus, 107 davon auf einer Intensivstation.

Anschober will nicht vorgreifen

Aufgrund der steigenden Neuinfektionen in den vergangenen Tagen wird die Entscheidung der Corona-Ampel-Kommission am heutigen Abend mit Spannung erwartet.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) will angeblich bevorstehende Schaltungen von vier Bezirken auf Rot nicht kommentieren. Er sei nicht Teil der Ampelkommission und greife in diese als Politiker auch nicht ein, erklärte Anschober am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz. Angesichts steigender Zahlen appellierte er aber an die Bevölkerung, sich an die Maßnahmen zu halten. Weitgehend passiere das zwar, "aber wir haben noch ein bisschen Luft nach oben".