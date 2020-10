Aufregung in Krabbelstube: 60 Kinder nach Corona-Fällen abgesondert

In Altlengbach (Bezirk St. Pölten) sind drei Mitarbeiterinnen der in Kooperation mit einem Verein organisierten schulischen Nachmittagsbetreuung sowie der Krabbelstube an Covid-19 erkrankt. 60 Kinder wurden nach Angaben von Vizebürgermeister Daniel Kosak (ÖVP) abgesondert.