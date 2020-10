Wien: Streit um Covid-Tests an Wirtschaftsuni

In der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien herrscht derzeit etwas dicke Luft. Den Unterricht in diesem Semester kann man bestenfalls als Hybrid-Betrieb bezeichnen. Es wird zum Teil per Streaming und zum Teil in kleinen Gruppen verteilt auf mehrere Hörsäle unterrichtet. Nun hat eine Gruppe von Jus-Professoren um Georg Kodek eine Initiative für Covid-Tests für Vortragende gestartet, die dem WU-Rektorat nicht gefällt.