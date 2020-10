Corona-sicherer Pistenspaß: Taskforce legt Maßnahmen fest

Mit einem Gefühl der Unsicherheit blicken Touristiker auf die kommende Wintersaison. Die Zahl der Neuinfektionen ist in den vergangenen Wochen rasant gestiegen, die Pandemie könnte also dafür sorgen, dass die Gäste im Land der Berge ausbleiben.

In Niederösterreich versucht man, aus der Krise Hoffnung zu schöpfen. Denn Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) rechnet damit, dass die Menschen wohl eher einzelne Skitage in der Umgebung verbringen werden, als einen langen Urlaub im Hochgebirge. „Dieser Umstand kann eine große Chance für unsere Skigebiete sein“, sagt der Politiker. 23 sind es an der Zahl, Regionen wie der Semmering, die Gemeindealpe in Mitterbach am Erlaufsee oder das Hochkar sind mit dem Auto für viele innerhalb von ein bis eineinhalb Stunden erreichbar. Hinter den Kulissen wird bereits viel getan, um eine Corona-sichere Pistengaudi zu garantieren.