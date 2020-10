Corona-Fälle in Wien: Aufklärungsquote steigt

Belegt wird diese Aussage aus dem Büro Hacker durch die Datenanalyse der AGES, welche die Grundlage für die Corona-Ampelkommission darstellt (siehe oben).

Diese Vergleichsdaten decken sich auch mit der Datenanalyse aus der Vorwoche, die auf der Corona-Ampel-Seite des Gesundheitsministeriums öffentlich zugänglich ist. Hier wies die AGES für Wien eine Aufklärungsquote von 51 Prozent aus. Die neue Analyse, die am morgigen Freitag erscheint und dem KURIER vorab vorliegt, zeigt nun eben eine Steigerung auf 61 Prozent.

Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass die Aufklärungsquote in 7 von 9 Bundesländern steigt. Nur in Oberösterreich und der Steiermark ist sie in der Vorwoche gesunken.

Unklare Berechnung

Unklar ist, wie sich die Daten des Innenministeriums berechnen. Die Krone gibt an, dass es laut den Zahlen des Innenministeriums im Zeitraum von Dienstag, 29. September bis Dienstag, 6. Oktober 5.516 neue Corona-Infektionen in Österreich gegeben habe. Nach Aufzeichnung des Gesundheitsministeriums hat es im selben Zeitraum allerdings 6.387 neue Infektionen in ganz Österreich gegeben.

Auch die weiteren, in dem Bericht ausgewiesenen, Zahlen die aus dem Innenministerium kommen sollen, stimmen nicht mit anderen Quellen überein. Die Zahl der neuen Fälle innerhalb des besagten Zeitraumes stimmen selbst mit den Aussendungen des Innenministeriums nicht überein.