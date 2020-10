Schramböck zu zweitem Lockdown: "Habe keine Glaskugel"

Aber dann feiern die Leute halt privat weiter....

Und genau da setzt die Eigenverantwortung ein. Jeder muss sich bewusst sein, dass es nicht nur um die eigene Gesundheit oder die der Mitmenschen geht. Da geht es auch um die Wirtschaft.

Wäre nicht der schwedische Weg auch ein Ansatz: Eigenverantwortung und offenlassen, was geht?

Ich bin weit vom schwedischen Weg entfernt. Die Todeszahlen dort sind enorm hoch und die Wirtschaft liegt dort ja am Boden. Unser Weg ist da sicher der bessere. Also eine Kombination aus generellen Maßnahmen und Eigenverantwortung.

Kommen wir zu den Hilfsmaßnahmen: Die Hälfte der 50 Milliarden ist bereits ausgegeben.

Das sehe ich nicht negativ. Es wurde viel Geld beansprucht, um konjunkturell positive Maßnahmen zu setzen. Ein Beispiel: Die bisher ausbezahlten 1,5 Milliarden an Investitionsprämien haben bereits 15 Milliarden an Folgeinvestments aus der Wirtschaft ausgelöst. Das wird noch mehr. Also trotz Krise wird mehr investiert.