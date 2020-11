Mehr als 7.400 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Mittwoch auf Donnerstag gibt es in Österreich 7.416 neue Corona-Infektionen. Das ist der bisherige Höchstwert an neuen positiven Tests. Zuletzt erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz, dass 6.000 die magische Grenze wäre. Noch in der Vorwoche prognostizierte die Bundesregierung rund 5.800 positive Tests pro Tag.

Derzeit befinden sich 2.737 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 407 der Erkrankten auf Intensivstationen. Zudem gibt es seit gestern 41 neue Todesfälle.

Wien erstmals mit über 1.000 Neuinfektionen

In Wien sind am Donnerstag erstmals seit Beginn der Coronavirus-Pandemie mehr als 1.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden hinzu gekommen: Konkret wurden 1.231 positive Testresultate eingemeldet, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt in einer Aussendung mit.

Außerdem sind seit Mittwoch acht Menschen an den Folgen bzw. mit einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Die weiteren Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer wie folgt auf: Oberösterreich (1.540), Niederösterreich (1.053), Steiermark (987), Tirol (828), Vorarlberg (709), Salzburg (497), Kärnten (338) und Burgenland (233).