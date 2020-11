Coronavirus: "Auch Kinder tragen den Erreger in die Haushalte"

Eine US-Studie in Tennessee und Wisconsin ergab, dass Kinder in Haushalten das Virus genauso leicht auf andere übertragen wie Erwachsene. Daten des kanadischen „Case and Contact Management System“ zeigen für Ottawa, dass der Anteil der Schulcluster bis Ende Oktober auf 39 Prozent anstieg (in Österreich zuletzt 5,6 Prozent). „Auch in Israel und Frankreich gab es schon viele Schulcluster.“ Fazit für Wagner: „Kinder sind bislang in Österreich nicht die größten Treiber der Pandemie – aber sie sind auch keine Bremsklötze.“