Neue Corona-Maßnahmen: Warum Kindergärten und Schulen vorerst offen bleiben

Mit steigendem Alter nähern sich Heranwachsende dem Ansteckungspotenzial von Erwachsenen an. "Zwischen Kindergartenkindern und Kindern, die die Oberstufe besuchen, können Welten liegen", bringt es Kollaritsch auf den Punkt. Letztere seien von der Infektiosität her mit Erwachsenen vergleichbar. "Außerdem pflegen sie altersgemäß mehr Sozialkontakte außerhalb der Schule." Bei Teenagern sieht er daher "zusätzliches Gefahrenpotenzial, weil Ansteckungen vielfach in Familien und zu den Risikogruppen getragen werden".