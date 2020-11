Luftreiniger: „90 Prozent der Aerosole entfernt“

Dieser Begriff ist laut Auskunft des deutschen Aerosolforschers Martin Kriegel ein Kunstbegriff: „Letztlich sind Aerosole feste oder flüssige Partikel, die so klein sind, dass sie mit der sich bewegenden Luft mitgetragen werden.“ Es gebe keine fixe Größe, die Aerosole von Tröpfchen oder größeren Partikeln unterscheidet, so Martin Kriegel in einem Gespräch mit dem KURIER. „Reicht die Luftbewegung aus, um Partikel zu tragen, lassen sie sich als Aerosole einordnen.“

Der Experte bestätigte, dass die Infektionsgefahr in Innenräumen größer ist als im Freien: „Das hängt damit zusammen, dass Aerosole aus der Atemluft sich kegelförmig in einem unendlich großen Luftvolumen verbreiten, sich die Aerosolkonzentration also stark verdünnt, je weiter man vom Mund entfernt ist.“

Relevant sei auch die Quellstärke, also das Maß, wie viel Luft eine Person ausatmet. „Sie unterscheidet sich, je nachdem, ob jemand körperlich angestrengt arbeitet, sportelt, singt, schreit oder ruhig sitzt. Je mehr Aktivität, desto größer die Produktion.“