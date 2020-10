1.672 Neuinfektionen in Österreich

Von Samstag auf Sonntag gibt es in Österreich 1.672 neue Corona-Infektionen.

In Wien wurden davon 431 neue Infektionen verzeichnet. Die weiteren neuen Infektionen verteilen sich auf Niederösterreich (356), Oberösterreich (274), Tirol (167), Salzburg (182), Steiermark (86), Vorarlberg (79), Kärnten (53) und das Burgenland (44).

Bisher gab es in Österreich 64.806 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (18. Oktober 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 893 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 49.561 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 742 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 135 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Kurz via Facebook: "Lage ist ernst"

Angesichts täglich neuer Corona-Rekordzahlen hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Sonntag eindringlich an die Österreicher appelliert, "zusammenzuhalten, um die Ansteckungszahlen niedrig zu halten". Es "liegt an uns allen", den zweiten Lockdown zu verhindern - indem soziale Kontakte reduziert, auf Feiern, große private Zusammenkünfte und Partys verzichtet wird, sagte er in einem langen via Facebook verbreiteten Video mit dem Titel "Die Lage in Österreich ist ernst".