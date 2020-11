Corona-Pandemie: Ischgl verschiebt Winterstart um einen Monat

Die Frage, ob Ischgl nach dem Corona-Ausbruch im März wieder Gäste zum Skifahren anlocken kann, wird noch länger unbeantwortet bleiben. Eigentlich wollte man die diesjährige Wintersaison in Ischgl am 26. November einläuten. Das ginge aber alleine schon wegen der neuen Covid-19-Beschränkungen der Bundesregierung nicht, die zumindest bis Ende November in Kraft sein werden.

Laut der müssen ja Hotels, Restaurants und Seilbahnen geschlossen bleiben. Nach internen Sitzungen hat die Silvrettaseilbahn AG den 17. Dezember als neuen Termin für das Winter-Opening in Ischgl festgelegt, teilten Tourismusverband und Liftgesellschaft am Donnerstag mit.