Schwedens Corona-Strategie lässt niemanden kalt

Kaum ein Thema wird auch von Lesern des KURIER so divers und emotional diskutiert, wie das „Modell Schweden“. Frank Schwab, Professor für Medienpsychologie an der Universität Würzburg, erklärt das damit, dass Befürworter wie Gegner von strikten Anti-Corona-Maßnahmen selbst den ausgewogensten Bericht zu Schwedens Sonderweg durch „einen Filter der Feindseligkeit“ lesen würden: „In der Wissenschaft wird dieses Phänomen als ’Hostile Media Effect’ beschrieben“, sagt Schwab.

Jeder gegen jeden

Das liege daran, dass sich beide Gruppen durch Corona und den Umgang damit „bedroht“ fühlen. Die einen, weil sie sich in ihrer Freiheit oder auch in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht fühlen; die anderen, weil sie Angst davor haben, von den anderen, die strikte Maßnahmen ablehnen, mit dem Virus infiziert zu werden. „Jede Gruppe kann sich also aus ihrer Sicht durchaus durch Corona bedroht fühlen“, sagt der Medienpsychologe im Gespräch mit dem KURIER. Und das heize die kontroversen Debatten an, in dem niemand dem anderen zugesteht, gute Argumente für seine Sicht der Dinge zu haben.

Wie sich das auf die Gesellschaften in Europa auswirkt, das wird sich ebenso erst weisen, wie alle anderen psychologischen Folgen vom Kleinkind bis zum Senioren.