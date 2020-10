Coronavirus: Platter für Registrierung in Lokalen

Überlegungen für private Feiern

Im Bundesland gilt - wie in Salzburg und Vorarlberg - eine frühere Sperrstunde in Lokalen. Platter schilderte am Mittwoch in der Sitzung, dass er kurz zuvor mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober telefoniert habe.

Das Ergebnis des Gespräch ist durchaus bemerkensert: "Wir werden überlegen, was man im privaten Bereich noch tun kann", meine Platter in Bezug auf ein drängendes Problem, nämlich private Feiern nach der Sperrstunde.