Corona: Britische Opposition fordert temporären Lockdown

Der britische Oppositionsführer Keir Starmer hat wegen der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen einen zwei- bis dreiwöchigen Lockdown in Großbritannien gefordert. Der Regierung von Premierminister Boris Johnson warf Starmer am Dienstag vor, die "Kontrolle verloren" und die Ratschläge seiner wissenschaftlichen Berater ignoriert zu haben. Gesundheitsminister Matt Hancock sagte, die Regierung habe aus Rücksicht auf die wirtschaftlichen Folgen nicht alle Maßnahmen umgesetzt.

Starmer forderte einen Lockdown, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Darin liege eine Chance, Fehler der Regierung zu berichtigen. "Wenn wir der Wissenschaft folgen und den Kreislauf unterbrechen, können wir dieses Virus unter Kontrolle bekommen", sagte Starmer. "Wenn wir das nicht tun, erwartet uns ein langer, trostloser Winter."

Johnson war zuletzt unter Druck geraten, als Details der von dem wissenschaftlichen Beratergremium der Regierung empfohlenen Maßnahmen bekannt wurden. Der Premierminister hatte nur einen von fünf empfohlenen Punkten umgesetzt und die Menschen aufgefordert, von zuhause aus zu arbeiten. Ein Sprecher des Premierministers verteidigte diese Entscheidung am Dienstag: Die Experten selbst hätten geraten, auch die wirtschaftlichen Folgen zu berücksichtigen.

Großbritannien hat bisher mehr als 43.000 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet. Derzeit liegt die Zahl der ins Krankenhaus eingewiesenen Corona-Patienten höher als zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns am 23. März.