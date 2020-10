Burgenland Tourismus: Corona-Kasko soll Urlaubern Sicherheit geben

Peter Prisching ist mit allen touristischen Wassern gewaschen. Aber nach diesem Corona-Sommer kommt der Geschäftsführer des Avita Resort in Bad Tatzmannsdorf aus dem Staunen nicht heraus. Statt des befürchteten Einbruchs bei den Nächtigungen erlebte das Resort einen Höhenflug mit 95-prozentiger Auslastung – „normal“ liegt der Sommerwert bei 70 Prozent.

„Unsere Gäste kommen zu 90 Prozent aus Österreich, das hat uns in die Karten gespielt“, weiß Prisching. Aber man konnte auch „viele neue Gäste begrüßen“, darunter auch solche, die das Bonusticket des Landes in Anspruch genommen haben.

Dieses seit 1. Juli einlösbare Ticket – so kündigten LH Hans Peter Doskozil und Tourismusdirektor Dietmar Tunkel am Mittwoch in Donnerskirchen an – geht in die Verlängerung und wird ausgeweitet. Haben bisher nur Burgenländer einen Rabatt von 75 Euro auf den vollen Unterkunftspreis erhalten, wenn sie mindestens drei Nächte in einem teilnehmenden burgenländischen Betrieb Urlaub gemacht haben, so wird die Aktion ab November bis Jänner 2021 auf alle Österreicher ausgedehnt.

Bis Ende Oktober wird das Bonusticket das Land rund 750.000 Euro kosten, das auf ganz Österreich erstreckte Ticket bis Jänner noch einmal mehr als eine Million Euro.