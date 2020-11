Corona-Ampel: Ab sofort ist Österreich komplett rot

4.182 gemeldete Neuinfektionen am Dienstag, 6.211 am Mittwoch und 7.416 am Donnerstag: Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus steigt in Österreich dramatisch schnell und dramatisch hoch. Am Donnerstag waren mehr als 50.000 Menschen aktiv infiziert - das ist der Höchststand seit dem Ausbruch der Pandemie bisher.

Auch die Anzahl der schwer an Covid-19 Erkrankten wächst rasant: 2.737 Menschen lagen österreichweit in Spitälern, 407 von ihnen auf Intensivstationen. Angesichts dieser Werte sah die Kommission, die jeden Donnerstag eine neuerliche Risikoeinstufung für Österreich vornimmt, nur eine Farbe: Rot.

Keine Ausnahme

Und zwar auf allen Ebenen: Das Bundesgebiet als gesamtes, alle Bundesländer und alle 93 Bezirke bzw. Regionen wurden in der Corona-Ampel auf Rot gestellt.

Vergangene Woche gab die Kommission zwar schon für Österreich als Ganzes die höchste Risikostufe aus, ebenso für acht Bundesländer. Allerdings blieb da auch noch Raum für Abstufungen: So blieb Kärnten als einziges Bundesland orange, vier Bezirke und Regionen waren noch gelb, zwölf orange. Am Donnerstag gab es hingegen keinerlei Unterschiede mehr.