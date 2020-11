Corona-Ampel schaltet auch im Lockdown

Es ging schneller als erwartet: Am Mittwoch wurden exakt 6.211 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus in Österreich verzeichnet. Somit wurde bereits jetzt jene Schwelle von 6.000 Neuinfektionen übersprungen, die die Bundesregierung als kritisch bezeichnete: Dies sei jene Anzahl von Covid-19-Infektionen, die das Gesundheitssystem zur Überlastung bringen könnten.

383 Patienten auf Intensivstationen

Damit kalkuliert hatten Politiker wie Experten eigentlich erst in vier Wochen, also Anfang Dezember. Auch die Anzahl der Infizierten, die tatsächlich so schwer erkranken, dass sie ins Spital müssen, wächst: 2.584 Österreicher lagen am Mittwoch mit Covid-19-Infektionen in Krankenhäusern – um sechs Prozent oder 153 Menschen mehr als noch am Tag zuvor. 383 von ihnen müssen intensivmedizinisch behandelt werden.