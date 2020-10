Ampel-Schaltung: 21 Bezirke neu auf Rot gestellt

Jeder Freitag ist Schalttag für die Corona-Ampel - vor allem die Landespolitik schaut gebannt, wie sich das Farbenbild ändert.

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) riet vor der Sitzung der Ampel-Kommission am Donnerstag zu drastischen Maßnahmen: Für 20 weitere Bezirke sah sie „sehr hohes Risiko“. Vergangene Woche wurden Innsbruck und Innsbruck Land (Tirol), Wels (Oberösterreich) und Hallein (Salzburg) auf Rot gestellt.

Die Ampel-Kommission entschied, den Empfehlungen zu folgen: Sie stellte St. Pölten (Stadt), Amstetten, Bruck an der Leitha, Mödling, Tulln (NÖ); Gmunden, Grieskirchen, Ried im Innkreis, Rohrbach, Schärding, Vöcklabruck (OÖ); Salzburg-Umgebung, St. Johann im Pongau, Zell am See (Salzburg); Leoben, Voitsberg (Steiermark); Imst, Landeck, Schwaz (Tirol); Neusiedl am See (Burgenland) sowie Region Rheingau / Waldgau (Vorarlberg) auf Rot.

25 rote Bezirke

Somit sind 25 Bezirke in Österreich nun auf höchster Stufe, die bereits vergangene Woche rot eingefärbten Bezirke blieben.