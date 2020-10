Corona-Ampel: Welche Städte heute auf "Rot" gesetzt werden sollen

2.435 neue Corona-Fälle wurden am Donnertag in Österreich registriert. Das ist ein neuer Rekord. Schon wieder.

Ab 14 Uhr tagt heute, Donnerstag, auch die Corona-Ampel-Kommission der Bundesregierung. Und auch heute wird auf Basis der Daten von AGES und GÖG (Gesundheit Österreich GmbH, das nationale Forschungs- und Planungsinstitut für das Gesundheitswesen) über die Corona-Fallzahlen entschieden, welche Städte und Gebiete auf "Rot" geschaltet werden sollen.

Laut KURIER-Informationen sollen nach Expertenempfehlung folgende Städte und Gebiete auf "Rot" gesetzt werden:

Burgenland: Neusiedl am See

Niederösterreich: St. Pölten, Amstetten, Bruck/Leitha, Mödling und Tulln

Oberösterreich: Gmunden, Grieskirchen, Ried, Rohrbach, Schärding und Vöcklabruck. Wels, das bereit rot auf der Corona-Ampel leuchtet, soll rot bleiben.

Salzburg: Hallein ist bereits rot und soll auch rot bleiben. An neuen Rot-Schaltungen sollen Salzburg Umgebung, St. Johann/Pongau und Zell am See dazukommen.

Steiermark: Leoben, Voitsberg

Tirol: Imst, Landeck, Schwaz. Innsbruck und Innsbruck Land sind bereits rot und sollen rot bleiben

Vorarlberg: Rheintal / Walgau

Wien: Wien ist derzeit auf "Orange" gestellt. Ob das geändert werden soll, dürfte noch unklar sein

Ab 14 Uhr tagt die Ampel-Kommission heute, Donnerstag. Eine Entscheidung über die Vorschläge von AGES und GÖG ist erst für den Abend geplant.