Deutschland verhängt Reisewarnung über fast ganz Österreich; Lockdown in Tschechien

Die Zahl der Corona-Infektionen in Italien ist wieder sprunghaft angestiegen. 15.199 Neuansteckungen wurden am Mittwoch registriert, am Dienstag waren es 10.874 Fälle. Außerdem wurden 127 Todesopfer registriert, am Vortag waren es 89. Die Zahl der Corona-Toten in Italien seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 36.832. Innerhalb eines Tages wurden 177.000 Tests durchgeführt.

Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle kletterte am Mittwoch auf 145.459, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten erhöhte sich gegenüber Dienstag von 8.454 auf 9.057, teilte das italienische Gesundheitsministerium mit. In Quarantäne befanden sich 145.459 Personen. Auf den Intensivstationen lagen 926 Patienten, am Vortag waren es 870 gewesen.