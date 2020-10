Nach der Corona-Flucht: Die vielen Aufreger des Markus Rogan

Versammelt zum Abflug, um am Tag darauf in der Slowakei ein Länderspiel zu bestreiten, warteten Israels nichts ahnende Fußball-Teamspieler am vergangenen Dienstag auf ihren Mentaltrainer.

Doch der kam nicht.

Was die Verantwortlichen des israelischen Fußball-Verbandes zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits mit Entsetzen zur Kenntnis nehmen mussten: Markus Rogan wurde scheinbar von allen guten Geistern verlassen und ist abgetaucht. Nicht mehr greifbar, als die Funktionäre umgehend das israelische Gesundheitsministerium und die internationalen Behörden informiert hatten.

Rogan gab nach positivem Testergebnis an, sich in der Eigentumswohnung seines Schwiegervaters in Tel Aviv in Quarantäne zu begeben. Doch er setzte sich samt Coronavirus mit einem drei Tage alten negativen Test in ein Flugzeug nach Deutschland und nahm anschließend den Luftweg in die USA. Fahrlässige gesundheitliche Gefährdung der Mitmenschen wird ihm nun vorgeworfen und die erhebliche Imageschädigung des Israelischen Fußballs sowieso.

Rogan wollte scheinbar nach Hause. Konkret nach Los Angeles. Kommentiert als „eine Flucht“. Die Flucht des kleinen Jungen, der keinen zweiten Gedanken darüber verliert, was er damit anrichten könnte, gebeutelt von den widrigen Umständen und vom Heimweh gepackt. Nicht verwunderlich, dass er damit in der internationalen Presse nur Unverständnis erntet. "Dieser Sport-Ösi ist der größte Corona-Depp", spottet das Schweizer Boulevardblatt Blick.

Verwirrungen

Willi Ruttensteiner, Israels österreichischer Teamchef und Sportdirektor, konnte es nicht fassen. Und er kann es eigentlich noch immer nicht: „Man muss gerade in diesen Zeiten doch Eigenverantwortung übernehmen. Dabei hat er hat mir noch von der Quarantäne erzählt und dass es dafür eine hervorragende Lösung gibt.“