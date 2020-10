Herzog über Rogans Corona-Flucht: "Aktion sieht nach Panik aus"

Einerseits sei es, so Herzog, verständlich, "dass man so schnell wie möglich zu seiner Familie will", umgekehrt sei es unverständlich, "wenn man andere Menschen dabei gefährdet".

"Persönlichkeit mit Ecken und Kanten"

Herzog kann über die Zusammenarbeit mit Rogan, der beim Team als Mentaltrainer fungierte, nur Positives erzählen. "Das war höchst professionell, Markus ist extrem intelligent. Er ist eine starke Persönlichkeit mit Ecken und Kanten. Wie gesagt, die Aktion sieht aus der Entfernung betrachtet nach Panik aus."