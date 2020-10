Mangelnder Abstand: Tiroler Bergbahnen geben Gästen die Schuld

Zusätzlich umfasse das Sicherheitskonzept Bodenmarkierungen an entsprechenden Stellen, ein Leitsystem in Anstehbereichen, Aufkleber zur Erinnerung an die MNS-Pflicht in jeder Gondel sowie Durchlüften und regelmäßiges Desinfizieren der Gondeln.

Durch die Blume heißt es aber, nicht alle Gäste würden sich an die Covid-Maßnahmen halten. "Der Erfolg unseres Handelns ist aber auch wesentlich von der Übernahme der Eigenverantwortung abhängig", schrieben die Zillertaler Bergbahnen in ihrer schriftlichen Stellungnahme. Jede und jeder Einzelne sei jedoch aufgefordert, einen Beitrag zur Einhaltung und Umsetzung der geltenden Vorschriften zu leisten.

Polizei: Viele uneinsichtig

Seitens der Polizei wird die mangelnde Disziplin bezüglich der Einhaltung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen bestätigt, berichtet der ORF Tirol. Die Exekutive wäre bereits vor einigen Tagen von der Gesundheitsbehörde der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck-Land zum Stubaier Gletscher geschickt wurde. Dort gab es trotz zahlreicher Vorkehrungen ein ähnliches Bild. Viele Menschen seien uneinsichtig, gestraft wurde laut Polizei aber noch nicht.

Bei einem Gespräch zwischen Behörden, Polizei und Bahnbetreibern soll nun am heutigen Mittwoch in Innsbruck nach weiteren Lösungen gesucht werden, berichtet der ORF Tirol weiter.