Großer Andrang auf Gletscher und den Testbetrieb am Hochkar

Die Lust der Österreicher auf das Skifahren ist nach dem Wintereinbruch im Gebirge offenbar schon groß. Das zeigte sich am Sonntag in mehreren Orten im Land: Am Hintertuxer Gletscher im Zillertal war der Andrang bereits in den frühen Vormittagsstunden so groß, dass sich ein Rückstau bildete.

Das lag wohl auch daran, dass die Skifahrer bereits in Vorderlanersbach, auf halbem Weg ins Tal, auf Parkplätze gelotst wurden und in Skibusse umsteigen mussten. Laut Augenzeugen stieß der Weitertransport mit Skibussen bei den Wintersportlern aber auf wenig Gegenliebe.

Groß war der Andrang auch auf dem Kitzsteinhorn in Salzburg. „Wir haben zahlreiche Besucher auf dem Gletscher“, berichtete Sprecher Christian Hörl.

Das sei im Herbst aber regelmäßig der Fall gewesen. Das schneereiche Wochenende führte auch zu ersten, schweren Skiunfällen. Auf dem Kitzsteinhorn stürzte ein Freerider in eine Gletscherspalte, die Bergung war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch im Gang. Im Tiroler Stubaital erfasste eine Lawine zwei Tourengeher, verschüttete sie aber nicht.