Corona: Wintersaison wird ein "Ritt auf der Kanonenkugel"

Dem Tourismus steht ein schwieriger Winter bevor. In der vergangenen Saison betrugen die Einnahmen 12,32 Milliarden Euro, der Lockdown im März und April führte am Ende zu einem Nächtigungsminus in Höhe von knapp 20 Prozent. Im April kam der Tourismus fast völlig zum Erliegen. „Der Wintertourismus ist zu retten, aber mit den Zahlen der Vorsaison wird er nicht zu vergleichbar sein“, sagt Robert Seeber, Obmann der Bundesparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer. „Wir rechnen mit einem Rückgang zwischen 30 Prozent und 50 Prozent bei der Auslastung. Die Reisewarnung für Vorarlberg ist eine Katastrophe. In dem Moment, wo eine Reisewarnung ausgesprochen wird, regnet es Stornierungen.“

Die Unsicherheit, wie es mit den Infektionszahlen weitergeht, sei „für die Unternehmer eine psychische Belastung“. Es fehle nämlich die Planungssicherheit.