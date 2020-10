Rogan meldete sich zu Wort: "Habe das Hirn ausgeschaltet"

Ex-Schwimmstar Markus Rogan nahm am Donnerstag in einem Offenen Brief zu seiner überstürzten Reise Stellung. Vergangene Woche war er von Israel nach Los Angeles trotz aktiver Corona-Erkrankung geflogen. „Ich habe einen groben Fehler gemacht, als ich aus Israel abgereist bin“, erklärte der 38-Jährige. „Ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen. Es gibt nichts zu bagatellisieren und nichts zu rechtfertigen. Ich verstehe und respektiere die Wut in diversen Medien und Foren.“

Rogan war in seiner Funktion des Mental-Coaches des Fußball-Nationalteams in Israel. Dort wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. Statt sich wie vorgeschrieben für zwei Wochen im Land in Quarantäne zu begeben, flog er über Deutschland zu seinem Wohnort in die USA. Die Verständigung des Flughafens durch die Behörden sei zu spät gekommen. Israels Fußball-Verband erwäge nun eine Zivilklage gegen Rogan, hieß es in Medienberichten.