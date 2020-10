"Ausgelassen feiern": Kitzloch sorgt mit Après-Ski-Homepage für Wirbel

Das "Kitzloch" in Ischgl ist vielleicht die berühmteste Bar im deutschsprachigen Raum. Im März hatte sich das Lokal als Ausgangspunkt für Covid-19-Infektionen von unzähligen Gästen entpuppt. Die Mitarbeiter des Lokals waren die ersten vor Ort positiv getesteten Fälle.

Seit einigen Tagen wirbt "Kitzloch"-Chef Bernhard Zangerln auf seiner Facebook-Seite mit der Wiedereröffnung seines Lokals am 25. November. Und bittet um Reservierungen auf seiner Homepage. Die hat allerdings am Donnerstag für Wirbel und Empörung in sozialen Onlineforen gesorgt.