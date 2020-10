Deutschland verhängt Reisewarnung über fast ganz Österreich

11.000 Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland hat das Robert-Koch-Institut (RKI) erstmals über 11.000 Neuinfektionen registriert. In den vergangenen 24 Stunden wurden nach Daten des Instituts 11.287 Menschen positiv auf das Virus getestet. Am Vortag waren es 7.830. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle steigt demnach auf 392.049.

Die Zahl der gemeldeten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus steigt um 30 auf 9.905.