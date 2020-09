Auf einen lockeren Sommer folgt ein harter Winter

„Wer glaubt, dass der Sommertourismus schon eine große Herausforderung war, der wird im Winter noch vor einer größeren stehen.“ So fasst Kärntens Tourismusreferent Sebastian Schuschnig (ÖVP) die Problemstellung der bevorstehenden Jahreszeit zusammen.

Am Dienstag diskutierten die österreichischen Tourismusreferenten und die zuständige Bundesministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in Ossiach in Kärnten über die Zukunft des heimischen Tourismus. Im Vordergrund standen Maßnahmen, die den Fremdenverkehr möglichst gut über den „extrem herausfordernden Winter“ bringen sollen.

Infektionszahlen senken

Die Reisewarnungen verschiedener Länder stellen die Fremdenverkehrsbetriebe vor eine große Herausforderung. Nicht zuletzt damit diese Warnungen wieder zurückgenommen werden, gelte es nun, die Infektionszahlen zu senken, hieß es bei der Konferenz.

„Bei Buchungsanfragen zählt derzeit weniger, wie die Infrastruktur vor Ort ist und welchen Freizeitaktivitäten man nachgehen kann. Die Hauptfrage lautet: Wie sind die Infektionszahlen in der Region und wie ist es um die Sicherheit dort bestellt?“, erörterte die Bundesministerin.

Man sei auch darum bemüht, die Betriebe rechtzeitig über neue Maßnahmen zu informieren. In den nächsten Tagen werde die Verordnung für den Winter an die Länder erwartet.