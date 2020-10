Touristiker: "Jetzt ist es ganz schlimm"

Die Deutschen sind von der Zahl der Nächtigungen her die mit Abstand wichtigste Urlaubergruppe in Österreich - in einer normalen Wintersaison entfallen rund 40 Prozent aller Buchungen in den heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen auf deutsche Gäste. Das lässt die Wucht der Reisewarnung aus Berlin erahnen.

Stornowelle erwartet

"Die Reisewarnung Deutschlands wirkt sich natürlich massiv aus, das ist eine echte Einschränkung - wegen der daran geknüpften Quarantäne überlegst du es dir doppelt und dreifach, ob du ein paar Tage Urlaub buchst - unabhängig vor einer Sorge vor Ansteckung", erklärte der Branchensprecher. "Das geht auch an Gästegruppen, die nicht verunsichert sind."

"Wir müssen damit rechnen, dass die nächste Stornowelle kommt - und das von einem niedrigen Buchungsniveau aus", schilderte Stanits die Situation.

Ruf nach Staatshilfe

Umso wichtiger ist es laut Österreichischer Hoteliervereinigung (ÖHV) nun, dass es Maßnahmen der Regierung gebe. "Was jetzt wirklich dringend ist, ist Wirtschaftshilfe für die Branche", betonte Stanits. "Wir haben immer noch laufende Kosten und immer noch keine Fixkostenzuschuss - da muss man jetzt was tun", so sein Appell an die Politik. "Jetzt stehen die doppelten Gehälter an, mit den Weihnachtsgeldern, und die Häuser sind leer."

Bisher habe es geheißen, die Betriebe müssten "sicher sein für die Gäste", so der ÖHV-Sprecher mit Blick auf die dort mittlerweile längst eingeführten Sicherheitskonzepte inklusive Abstandsregeln, Sperrstunden, Maskenpflicht und Hygienemaßnahmen.