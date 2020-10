Herbstferien: Die Corona-Urlaubsregeln

Der kleine Grenzverkehr kommt wieder in Bedrängnis. Ausflüge, Einkaufen, Treffen mit Freunden – all das soll es zwischen Salzburg und dem Berchtesgadener Land vorerst nicht mehr geben. Am Montag verhängte das Landratsamt über den Landkreis einen Quasi-Lockdown. Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 270 ist der am stärksten mit Salzburg verwobene bayerische Landkreis der aktuell deutschlandweit am stärksten betroffene Bezirk.

Appelle, keine Verbote

Allerdings handelt es sich bei den Einschränkungen im Grenzverkehr um Appelle und nicht um Verbote. Österreicher sollen unnötige Fahrten in den Landkreis vermeiden, Bayern nicht „des Einkaufens willen“ über die Grenze fahren, sagte die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber.