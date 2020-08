Urlaub in Zeiten von Corona: Wo aktuell Reisewarnungen gelten

Das kann aber durch einen in Österreich durchgeführten PCR-Test verkürzt werden (innerhalb von 48 Stunden), so gibt es mehrere Teststraßen in den Bundesländern und auch eine am Flughafen Wien-Schwechat.

3. Welche Länder verlangen Tests von Österreichern?

Eine Reihe von Staaten setzte auch Österreich auf die schwarze Liste. Negative PCR-Tests oder Quarantäne sind Pflicht für die Einreise nach Bosnien-Herzegowina, Estland, Finnland, Großbritannien, Irland, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, Rumänien und Russland. Vor der Einreise nach Griechenland, Großbritannien und Island ist eine Online-Registrierung nötig. Die USA haben ein generelles Einreiseverbot für EU-Bürger verhängt.

4. Wer kontrolliert was?

An den Grenzübergängen wie auf Flughäfen gibt es Kontrollen. Nach dem Wirbel um die Staus in Kärnten vergangenes Wochenende stellte der Bund aber klar, dass Stichproben genügen.