Die Gewinner und Verlierer: Wohin die Österreicher (nicht) reisten

Nächtigungsminus

Österreichweit brachte der Juli ein Nächtigungsminus von 17,4 Prozent.

Ankunftsminus

In ganz Österreich gingen die Ankünfte im Juli um 26,6 Prozent zurück.

Drei Gewinner

Die Steiermark, das Burgenland und Kärnten verzeichneten ein kleines Plus bei den Nächtigungen. 31.000 Nächtigungen gab es in der Steiermark. Das entspricht einem Plus von zwei Prozent. Das Burgenland hatte mit Plus 4 Prozent den größten relativen Zuwachs, in Kärnten lag das Plus bei 0,1 Prozent.

Großer Verlierer

1,2 Millionen Nächtigungen fehlen in Wien. Das ist mit 73,3 Prozent das größte Minus unter allen Bundesländern. Wie erwartet trifft das Minus auch abseits von Wien vor allem die Städte. In Salzburg haben sich die Nächtigungen im Vergleich zum Vorjahr quasi halbiert, in Innsbruck war das Ergebnis mit Minus 47,7 Prozent ähnlich.