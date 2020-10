Krise, welche Krise? Millionäre spüren von Corona-Pandemie nur wenig

In den vergangenen Jahren reduzierten sich die Vermögensunterschiede zwischen Reich und Arm fast überall (mit Ausnahme der USA etwa) spürbar. Die Bank geht aber davon aus, dass die Einkommensschere in vielen Ländern nun auseinandergeht, weil Erwerbstätige mit geringen Einkommen und unsicheren Arbeitsplätzen in der Krise am ehesten ihren Job verlieren.

In Deutschland ist der Vermögensunterschied im europäischen Vergleich besonders ausgeprägt: Das oberste Prozent der reichsten Leute besitzt 29 Prozent der Vermögen (so viel wie in China), verglichen mit 22 Prozent in Frankreich oder Großbritannien. Weltweit sind es im Durchschnitt sogar 43 Prozent. Dafür sorgen vor allem Russland (57 Prozent), Brasilien (47), Indien (39) und die USA (35 Prozent).