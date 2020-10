Wann dem Gesundheitssystem der Kollaps droht

Nun ist der „Lockdown“ also auch in Österreich „spürbar“; zumindest, wenn man in Salzburg lebt. Im bayerischen Landkreis Berchtesgaden traten am Dienstag Ausgangssperren in Kraft – entsprechend groß ist die Sorge in Salzburg, dass die Abschottung Wirtschaft und Handel trifft.

Seit Tagen wird spekuliert, ob die Lockdowns der Nachbarn nicht auch in Österreich Ähnliches auslösen – immerhin sind die Infektionszahlen hierzulande unverändert hoch.