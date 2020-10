Kopf schließt 2. Lockdown aus: "Weil es nicht sein darf"

Wie hilft man jenen Unternehmen, die eigentlich gesund sind, aber aufgrund von Umsatzeinbrüchen oder außerordentlichen Abschreibungen unter diese 8% fallen, keine Kredite mehr bekommen und dann wirklich in Konkurs gehen?

Es gibt zum Beispiel in der Schweiz die Idee, dass man staatlich besicherte Kredite nicht in die Schuldenquote einrechnet. So etwas haben wir dem Finanzminister auch schon vorgeschlagen. Es gibt auch andere Möglichkeiten.

Soll Eigenkapital künftig dem Fremdkapital gleichgestellt werden, das heißt, dass man fiktive Zinsen als Aufwand geltend machen kann?

Das ist eine langjährige Forderung von uns. Es kann ja nicht sein, dass ich Bankzinsen absetzen kann, aber nicht mein eigenes eingesetztes Kapital. Ich gehe davon aus, dass das in irgendeiner Form kommen wird. Dazu gab es auch schon Gespräche mit dem Finanzminister.

Es war für viele auf den ersten Blick überraschend, wie rasch in der ersten Corona-Phase auch viele renommierte Unternehmen schon nach wenigen Tagen nicht mehr ohne Hilfe weitermachen hätten können. Braucht es künftig für Unternehmen höhere Eigenkapitalvorschriften, wie das auch nach der Finanzkrise bei Banken der Fall war?

Im Moment würden wir den Betrieben nichts Gutes tun, wenn wir ihnen jetzt auch noch höhere Eigenkapitalvorschriften auferlegen würden. Aber prinzipiell haben Sie Recht, es braucht eine Initiative für mehr Eigenkapital in den Unternehmen. Das kann man machen, indem man die Bildung von Eigenkapital begünstigt, also zum Beispiel eine geringere Besteuerung von nicht entnommenen Gewinnen, die Absetzbarkeit von fiktiven Eigenkapitalzinsen. Und auf der anderen Seite müssen wir es attraktiver machen, privates Kapital in Unternehmen zu investieren. Europa ist leider ein Kontinent, wo für Firmen die Finanzierung durch Bankkredite im Vordergrund steht, und da müsste man mit staatlichen Anreizen wie Garantien oder Fonds mit einer gewissen Besicherung die Menschen dazu zu bringen, Geld in Unternehmen zu investieren. Denn wenn sie es auf die Bank legen, kriegen sie derzeit eh nichts dafür. Ich kann mir da ein System ähnlich der Einlagensicherung vorstellen, zwar nicht mit hundertprozentiger Garantie, aber doch eine gewisse Absicherung.

Wir haben schon über Unternehmen gesprochen, deren Geschäft auch schon vor der Krise nicht mehr gut gelaufen ist. Für sie wird immer wieder der Begriff Zombie-Unternehmen gebraucht. Wie unterscheidet die Politik künftig, wer noch förderwürdig ist und wer nicht mehr?

Es werden so wie derzeit die Finanzierung von Unternehmen in Österreich funktioniert, immer die Banken eine entscheidende Rolle spielen, wer noch finanziert wird und wer nicht. Allerdings kombiniert mit dem Insolvenzrecht. Das können wir jetzt auch nicht leichtfertig aushebeln, weil es ja zum Schutz der Gläubiger ist, denen diese Unternehmen Geld schulden. Aber es sind bestimmte Anpassungen im Insolvenzrecht schon denkbar, um Unternehmen quasi eine zweite Chance zu eröffnen. Weil es kann halt mal etwas schief gehen, aber wenn wir nicht noch weniger Menschen wollen, die bereit sind, Unternehmer zu werden, müssen wir die eine oder andere Korrektur anbringen.

Mehr als 400.000 Menschen sind arbeitslos, wie können wir wieder Arbeit für sie schaffen?

Bei Menschen, die Qualifikationen haben, ist es oft ein geographisches Problem, da kann man eine Übersiedlung finanziell stützen. Aber dort, wo die Qualifikationen nicht passen, müssen wir in Umschulungen finanzieren, sogar auf das Arbeitslosengeld etwas drauflegen. Wir haben die kuriose Situation, dass wir eine hohe Arbeitslosigkeit aber trotzdem Fachkräftemangel haben. Man muss sich vor Augen führen, dass es am Arbeitsmarkt viele, viele Chancen gibt, aber auch dass man sich eventuell umqualifizieren oder nochmals ausbilden lassen muss – aber halt im Bereich der Fachkräfte. Wir haben derzeit 54 Berufe, in denen es einen Mangel gibt, und dann kommen noch über 100 dazu, wo zwar nicht in ganz Österreich aber in einzelnen Regionen Fachkräfte fehlen. Also Chancen sind da.

Was ist jemandem zumutbar? Soll es schärfere Bestimmungen geben, um etwa vom Osten in den Westen zu ziehen?

Bei der regionalen Frage braucht es Anreize. Wir sind ja nicht die Amerikaner, die ihr Haus verkaufen und schnell von der Ost- an die Westküste ziehen, um dort zu arbeiten. So ist der Österreicher nicht. Bei anderen Fragen der Zumutbarkeit gibt es aber schon noch Lücken.

Zum Beispiel?

Die Zahl der Arbeitsstunden, die jemand bereit sein muss, zu leisten. Mit 16 Stunden Arbeitszeit kriegt man halt sehr selten einen Job. Da kann man sich schon überlegen, ob man auf zwanzig oder mehr geht. Das nur als Beispiel.