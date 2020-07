Coronakrise: Höchstrichter "heben" die Ausgangssperre, Bestrafte dürfen hoffen

Das bedeutet konkret: Gesundheitsminister Rudolf Anschober hätte per Verordnung zwar bestimmte Orte im öffentlichen Raum sperren dürfen, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. Pauschal den gesamten öffentlichen Raum mit einem Ausgangsverbot zu belegen, gibt das Gesetz aber so nicht her.

Daran ändert laut Bezemek übrigens auch der Umstand nichts, dass das Ausgangsverbot „nur“ eine Verordnung und kein Gesetz war.

Was bedeutet die VfGH-Entscheidung für die Zukunft? Und vor allem: Was passiert mit den Strafen all jener Bürger, die aufgrund der nun als verfassungswidrig erkannten Verordnung zu teils hohen Geldstrafen verdonnert worden sind?