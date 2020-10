Corona-Verordnung: Das gilt ab Sonntag

Die wichtigsten Punkte:

Sechs Personen plus sechs Kinder: Ohne zugewiesene Sitzplätze dürfen Indoor nur noch 6 Personen, Outdoor nur 12 Personen, Kinder nicht mitgerechnet, zusammenkommen - das hatten Kanzler und Gesundheitsminister bereits in ihrer Pressekonferenz am Montag bekanntgegeben. In der Verordnung ist nun präzisiert, dass auch die Anzahl der Kinder sechs nicht übersteigen dürfe. Auch in der Gastronomie dürfen nur noch sechs Personen (plus maximal sechs Kinder) an einem Tisch sitzen.

Ende für Gesichtsvisiere: Wie der KURIER bereits am Mittwoch berichtete, werden überall, wo in Österreich Maskenpflicht gilt, sogenannte "Face-Shields" als Schutzvorrichtung nicht mehr anerkannt. Stattdessen muss eine anliegende Maske getragen werden. Für das Gesichtsschild-Verbot will man eine kurze Übergangsfrist einplanen. Diese Regelung gilt ab 7. November.

Rückkehr des Babyelefanten: Der "Babyelefant" also, die 1,5 Meter Abstandsregel, feiert mit der Verordnung sein Comeback, nachdem die entsprechende Regelung vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) aufgehoben wurde und seither nur als Empfehlung galt. Jetzt werde der Ein-Meter-Abstand im öffentlichen Raum "wieder verankert als rechtsverbindliche Vorgabe". Beim Betreten öffentlicher Orte ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Bei geschlossenen öffentlichen Räumen muss zustäzlich Mund-Nasen-Schutz getragen werden.