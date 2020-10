Anschober zu neuer Verordnung: "Wollen ja nicht mit dem Rasenmäher drüberfahren"

Anschober selbst verschob Inkrafttreten auf Sonntag

"Und die Menschen müssen genug Zeit haben, sich darüber zu informieren und alle Detailfragen klären zu können.“ Aus diesem Grund sei es ihm auch wichtig gewesen, das Inkrafttreten auf Sonntag 0.00 Uhr zu verschieben – auch, um die Unterstützung in der Bevölkerung nicht zu verlieren.

Dass diese Maßnahmen angesichts der aktuellen Infektionszahlen nun zu spät in Kraft treten, sieht Anschober nicht. "Wir setzen ja auf eine Doppelstrategie. Es gibt die allgemeinen Bundesmaßnahmen. Und dann werden regional schärfere Maßnahmen ergriffen, wo es Bezirke mit höheren Fallzahlen gebe." Deshalb sei er "durchaus optimistisch, das Worst-Case-Szenario zu vermeiden", sagte Anschober im Ö1-Morgenjournal. "Das wird sich in den nächsten Wochen entscheiden."

Die Sorge über ein "diffuses Infektionsgeschehen", wie das am Donnerstag Epidemiologe Gerald Gartlehner in der ZiB2 formulierte (siehe Video unten), teilt Anschober zwar nicht. Aber: "Es gibt Bereiche, wo wir uns große Sorgen machen." Es gebe Regionen, in denen kleinere Cluster ineinandergreifen. "Das kann fatale Auswirkungen haben.“

Das sehe man derzeit in ganz Europa. Deshalb wolle man auch mit diesen "ambitionierten Maßnahmen“ nun gegensteuern.

Mögliche neue Maßnahmen will Anschober nun erst einmal abwarten. Man müsse erst schauen, wie die aktuellen wirken. "Das zeigt sich immer erst nach zwei Wochen."