Was ist eigentlich in dem Gesundheitsministerium los? Die meisten Rechtsakte, die unseren Corona-Alltag bestimmen, setzt der Gesundheitsminister (auf Basis von Gesetzen) – und es passiert nun zum wiederholten Mal, dass das Gesundheitsministerium bei wichtigen Regeln schleudert. Am Montag wurde angekündigt, dass die neue Verordnung in der Nacht auf Freitag, 0.00 Uhr, in Kraft tritt.

Es wurde Donnerstag, Früh, Mittag, Abend. Nach 20 Uhr schließlich kam der Text daher, derart knapp vor dem geplanten Inkrafttreten, dass Rudolf Anschober die Anti-Corona-Maßnahmen um 48 Stunden verschob.

Eine gefährliche Peinlichkeit.