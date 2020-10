Herbstferien-Reisen: Da hat der Minister etwas missverstanden

Eigentlich musste Gesundheitsminister Rudolf Anschober im Morgenjournal erklären, warum die am Montag angekündigte Verordnung bis Freitag nicht fertig ist. Das darf man einen Minister, dessen Ministerium üppig mit juristischem Personal ausgestattet ist, und das sich nun seit einem halben Jahr auf das Schreiben von Verordnungen eingrooven hätte können, schon fragen. Naja, hoffen wir einfach, dass wir nie echt schnelle Notverordnungen brauchen werden.

Die Anschoberart und die Pädagogik

Er deklinierte die Antwort in Anschoberart herunter (verständnisvolles Schmunzeln am Anfang, Darlegung der Komplexität in der Mitte, getragene Zuversicht gegen Ende und Appell an das Volk am Schluss). Immer streng an der Richtschnur der Rationalität. Bis es eben zur Frage kam, wie Menschen sich in der kommenden Woche verhalten sollen. An dieser Stelle schwenken Regierende derzeit gerne von Rationalität auf pädagogische Dramatik um. Dass sich dabei der Verweis auf Eigenverantwortung immer etwas mit entmündigenden Handlungsanleitungen schlägt, ist ihnen egal.