Natürlich kann man reisen, wenn man vernünftig bleibt

Es ist schade, dass man die tägliche Corona-Lotterie nicht in ihrer vollen Absurdität genießen kann, weil so viele Tourismusexistenzen auf dem Spiel stehen. Weil an sich wäre es durchaus unterhaltsam, jeden Tag mitzuraten, ob nun die Ober- oder Hinterpfalz nur das Montafon oder gleich ganz Westösterreich oder vielleicht nur alle Wiener Bezirke, die mit L beginnen, auf die Liste der Hochrisikogebiete stellt. Aber leider kann das eben niemand lustig finden, der entweder wieder einmal eine Reise antreten will oder von dem Geld lebt, das die Reiseantreter vorbeibringen.