Corona-Fails: "Ich geh nicht essen, ich lade alle zu mir ein"

Weil man aber dennoch Menschen sehen will, lädt man sie nach Hause ein. Eine Gastronomin erzählt: „Mir sagt ein Stammgast am Telefon: Ich komme nicht, Sie wissen eh. Aber ich brauche ein Essen zum Abholen, es kommen zehn Menschen.“ In sein Wohnzimmer. Bei viel schlechterer Durchlüftung als in jedem ordentlichen Wirtshaus und Heurigen und Café. Mit viel weniger Maßnahmen, Hände, Maske, trallala.

Die Küchenparty ist das Problem

Nein, das Fazit ist nicht, dass wir niemanden mehr in unser Zuhause lassen sollen. Das Fazit: Verhalten wir uns sinnvoll, immer und überall. Im Lokal und auf Reisen wie daheim. Natürlich kann man gut essen. Vielleicht nur zu viert und definitiv bei einem der vielen Wirten, die es seit Anfang an Ernst nehmen. Ohne Witze an der Bar erzählen und Gelächter, bei dem die Tropfen spritzen. Auch daheim: Denn die Küchenparty zu zwanzigst könnte das wirkliche Problem sein.

axel.halbhuber@kurier.at