Kreuzfahrten schützen besser vor Corona als die Politik

Die Coronamaßnahmen erinnern an das barocke Essen, um das es derzeit in einem neuen Buch und der Reise Genuss Beilage des Kurier am 11. Oktober geht: Es ist alles Mögliche drin (süß und salzig), intensiv (Gewürz’ es wohl!) bis pickert (die kochten mit viel Zucker) und es ist üppig. Opulenz scheint generell wieder in, eigentlich sollten Politiker ihre Maßnahmen immer in Brokat und Lockenperücke verkünden.