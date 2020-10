Chaos um Verschärfungen: Wo bleibt die Corona-Verordnung?

Wie der KURIER bereits am Mittwoch berichtete, soll die neue Verordnung ein Verbot der Gesichtsschilde vorsehen, deren Wirkung schon länger angezweifelt wird. Diese hätten "keine den klassischen Masken vergleichbare aerosolhemmende Wirkung", heißt es in dem Entwurf. Am Donnerstag wurde zudem der Tageszeitung Standard am Rande einer Pressekonferenz bestätigt, dass die Rückkehr der Ein-Meter-Abstandsregel im öffentlichen Raum bevorstehe - Stichwort "Babyelefant".