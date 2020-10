Klare Kriterien für die Impfstoff-Verteilung gefordert

Risikogruppen impfen

In den nö. Apotheken sind die Impfstoff-Vorräte laut Apothekerkammer größtenteils aufgebraucht. Das Land NÖ beschaffte nun noch 80.000 Impfdosen, die im Dezember ankommen und mit denen Risikogruppen gratis geimpft werden sollen. Eine Übersicht, wer zu einer solchen Gruppe gehört, gibt es zwar auf der Webseite des NÖ-Notrufs – das sind etwa chronisch Kranke, Menschen über 65 oder auch mobiles Pflegepersonal –, eine rechtliche Basis hätte das laut Bachinger aber noch nicht.

Die zuständige nö. Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) hält fest, man habe sich bei der Definition der Risikogruppen an die Empfehlungen des Gesundheitsministeriums gehalten. Ärzte sollen außerdem die Impfung „nach ihrer fachlichen Expertise“ verabreichen. Gegenüber der Ärzteschaft seien aber viele Fragen offen gelassen worden, schreibt der Hausarzt Oliver Rückert am Mittwoch in einem offenen Brief an die Landesregierung und die nö. Ärztekammer (ÄKNÖ). Fragen seiner Patienten müsse er deshalb momentan noch unbeantwortet lassen. Vom Land verwies man schon zuvor auf den NÖ Notruf für Fragen.

Die ÄKNÖ arbeite laut Hausärzte-Sprecher Max Wudy noch an den Details zur Impfaktion. Geplant ist wohl eine Webseite, über die Ärzte den Impfstoff direkt bestellen sollen. Über Finanzielles werde momentan noch mit der Gesundheitskasse verhandelt. Erst wenn die Gespräche abgeschlossen sind, soll es genaue Infos für die Hausärzte geben.