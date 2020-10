Corona: Schulen sollen Schnelltests bekommen

Das Bildungsministerium will den Schulen in Bälde so genannte Antigen-Schnelltests zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zur Verfügung stellen.

Laut dem KURIER vorliegenden Informationen soll bereits nach den Herbstferien in drei Bezirken (Mödling, Innsbruck, Innsbruck-Land) ein Pilotprojekt gestartet werden; flächendeckend könnten die Tests ab Dezember vorhanden sein.

Der Vorteil der Schnelltests: Das mobile Team kann die Auswertung mit einer Pufferflüssigkeit und Testkassetten erledigen. Mit einem Ergebnis sei, so Experten, innerhalb von Minuten zu rechnen.

Bei einem negativen Ergebnis geht der Schulbetrieb damit sofort weiter.

Bildungsminister Heinz Faßmann und Gesundheitsminister Rudolf Anschober erklären die Details in einem Pressegespräch.

Hier geht's zum Livestream: