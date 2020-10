Gratis und schnell: Corona-Tests für alle Schüler

Ein Kratzen im Hals, eine rinnende Nase – was meist nur auf eine für die Schnupfenzeit übliche kleine Verkühlung hinweist, lässt bei Eltern (und Lehrern) derzeit die Alarmglocken läuten: Hat das Kind etwa Covid-19? In Guntramsdorf sorgt eine neue Ordination ab November für rasche Klarheit. Die Gemeinde hat 1.000 Tests angekauft, Schüler sowie „Angehörige der kritischen Infrastruktur“ können sich hier gratis testen lassen.

Vor wenigen Wochen informiert die Volkshilfe die Gemeinde, dass man das Büro in der Ozeanstraße in Neu-Guntramsdorf schließen werde. Doch der Leerstand dauert nicht lange: In den Räumlichkeiten wurde eine in NÖ einzigartige Schnelltest-Bedarfsordination eingerichtet. Die Miete des Lokals übernimmt die Gemeinde, Anamnese und Diagnostik ein Ärzteteam.