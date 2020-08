Corona: Wie Schnelltests helfen könnten, die Pandemie einzudämmen

Antigen-Tests: Hier wird nicht das Erbmaterial der Viren nachgewiesen, sondern Teile ihrer Oberflächeneiweiße. Weltweit treten Forscher und Politiker ein, mehr auf diese Methode zu setzen, die innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis liefern kann. Manche benötigen ein mobiles Analysegerät, andere sollen so einfach sein wie ein Schwangerschaftstest. Allerdings sind diese Tests derzeit noch wesentlich ungenauer als PCR-Tests. „Die Welt wartet auf sehr gute Antigentests“, sagt Steinmetz. „Bis jetzt kenne ich noch keine valide Studie dazu, aber ich hoffe, dass wir noch heuer gute Daten bekommen.“ Ähnlich auch der deutsche Labormediziner Renz: "Antigen-Tets wären eine tolle Alternative. Die Tests als solche sind gar nicht so schlecht, aber in Bezug auf ihre Sensitivität (zeigt an, wie viele Infizierte auch als solche entdeckt werden, Anm.) und Spezifität (gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass tatsächlich Gesunde auch als gesund erkannt werden, Anm.) braucht es einfach noch größere Personenkollektive, an denen die Tests überprüft werden, bevor wir da zu einem aussagekräftigen Ergebnis kommen."